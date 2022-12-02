多48地點納強檢　上環帝后華庭上榜

再增48個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(2日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該70個地方的人士，須於明日至後日(3日至4日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.將軍澳唐明苑唐煌閣

2.天水圍栢慧豪園1及2座

3.將軍澳健明邨明域樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.沙田駿洋邨駿逸樓

2.天水圍天頌苑頌琴閣

3.葵涌麗瑤邨貴瑤樓

4.天水圍天恒邨恒智樓

5.馬鞍山耀安邨耀平樓

6.牛池灣彩鳳徑23號彩峰苑

7.上環帝后華庭1座

8.粉嶺昌盛苑昌靖閣

9.鴨脷洲海怡半島怡韻閣

10.屯門澤豐花園澤民樓

11.將軍澳峻瀅II第2座

12.馬鞍山錦英苑錦順閣

13.油塘油麗邨碧麗樓

14.元朗溱柏7座

15.粉嶺粉嶺名都富臨閣

16.天水圍天富苑善富閣

17.沙田愉翠苑愉歡閣

18.柴灣環翠邨利翠樓

19.柴灣富怡花園3座

20.元朗朗晴居1座

21.西灣河康祥街4號太順樓

22.將軍澳新都城2期2座

23.大角咀維港灣9座

24.上水旭埔苑漢湖閣

25.柴灣杏花邨46座

26.元朗朗景臺1座

27.沙田沙田第一城24座

28.青衣曉峰園1座

29.馬鞍山翠擁華庭8座

30.鰂魚涌栢蕙苑祥栢閣

31.粉嶺綠悠軒2座

32.大圍富嘉花園1座

33.元朗 GRAND YOHO 8座

34.大圍美松苑樂松閣

35.觀塘翠屏(北)邨翠楣樓

36.筲箕灣峻峰花園B座

37.觀塘功樂道79號鳳儀大廈

38.黃竹坑惠福道3號珍寶閣

39.荃灣福來邨永昌樓

40.馬鞍山海栢花園6座

41.深井浪翠園1座

42.上水順欣花園2座

43.鰂魚涌南豐新邨6座

44.青衣美景花園9座

45.荃灣環宇海灣2座