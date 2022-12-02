風化案積犯箍11歲女童頸非禮　被判監76個月

專以11至13歲的校服女生作目標的風化案男積犯，2014年因非禮女生判囚，於2018年刑滿出獄。惟放監不足2年他又「重出江湖」，在葵盛西邨尾隨1名11歲獨行校服女生，至大廈走廊從後箍頸，出手按壓胸部，甚至想將女生拖走。他早前在高院原訟庭承認非禮罪，今天（2日）被判監6年4個月。法官黎婉姬此前曾促律政司修例，對危險非禮慣犯處以更嚴厲懲罰，並要求律政司交代進度。她今表示得知法改會現提建議立法，就性侵犯13歲或以下小童的最高刑罰提高至監禁14年，並已交予保安局考慮。她今敦促有關當局盡快作處理。

現年43歲的被告張國業，洋名Peter。他過往有8次案底，涉及11項控罪，其中5項涉及非禮。對上一次判刑是在2014年5月7日，他因在長沙灣大廈的梯間非禮11歲女童，被判入獄6年8個月，至2018年2月出獄。本案事主X當時11歲，與家人住在葵盛西邨。法官判刑時引述被告的報告指被告有混合性性格障礙，包括反社會人格、孌童癖及施虐癖，對他人漠不關心，對11至13歲女童特別沉迷。專家認為接受住院治療對被告沒有幫助，但建議被告經門診接受精神及心理治療。法官指被告多次在出獄不久再犯案，最短試過出獄15日後再犯案；是次在出獄1年多後犯本案，主要是被告上次出獄後一直居於宿舍及有舍監看管，但當日因舍監放假，讓被告有機會偷走犯案。

法官指本案有多個加刑因素，包括被告與事主年紀相差非常大、被告曾使用一定武力，包括箍頸頸拖行等，有可能令事主造成傷害，而事件亦對事主及其家人均有傷害。法官關注被告本身為慣犯，且有非常大再犯風險。不過法官指本案案情比被告過往干犯的非禮案嚴重程度較低，因事主最終逃脫，幸而令被告沒有更嚴重的性侵犯，故以監禁9年半作量刑起點，因認罪減刑至監禁6年4個月。法官亦建議被告於獄中接受精神及心理治療。

案情指，2019年11月5日下午4時許，X穿着校服獨自步行回家。其後被告尾隨X進入大廈，2人進入同1部升降機，被告沒按鍵。當X抵達住所樓層時，被告亦跟着步出，並在走廊突然從後伸手箍着X的頸部，手肘故意按壓X的胸部欲把她拖走。X感驚慌並尖叫，被告鬆手並沿樓梯跑離現場，最終逃脫。整個過程歷時約3秒。X回家致電母親告知事件並報警。事隔逾1年後，警方在2021年1月12日拘捕被告，被告承認當日獨自在該處附近徘徊，目的是「睇女仔」，特別是小學女生，這會令他很興奮。他見到X後覺得她十分吸引，遂尾隨她上樓，打算非禮她。

案件編號：HCCC 256/2021