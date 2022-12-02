劏房業主要求租客攤分水電費　無出示單據遭罰6600元

本港一名「劏房」業主因要求租客付還經分攤的水電費時，沒有出示繳費單副本及提供書面帳目，以及沒有提供租金收據予該租客，分別違反《業主與租客（綜合）條例》(第7章)，今日(2日)在東區裁判法院承認控罪。就有關水電費的6宗罪行及沒有提供租金收據的1宗罪行，該業主被判處罰款共6,600港元。這是《條例》自今年1月22日，首宗因違反《條例》而被定罪的個案。

事發於今年5月中旬，估價署接獲投訴，指有人要求某「劏房」租客付還經分攤的水電費時，沒有提供相關資料而違反規定。署方經調查及搜集證據後，向涉事業主提出檢控。根據有關《條例》規定，規管租賃的業主要求租客付還任何指明公用設施及服務收費，作為租金以外的獨立付款時，必須向租客出示有關繳費單副本及提供書面帳目顯示款額如何分攤，以及各經分攤款額的總和不得超過繳費單的款額。若沒有履行有關責任，即屬違法。

此外，規管租賃的業主必須在收到租客繳付的租金款額後的7日內，給予該租客收據。該收據須列明業主的姓名或名稱及地址、租金是就哪段期間而繳付的及繳付日期。業主如沒有遵從上述規定，即屬犯罪。估價署發言人表示，希望此首宗被定罪個案能向「劏房」業主發出強烈訊息，須遵守《條例》下的相關規定，同時提醒「劏房」租客在《條例》下所享有的權益。