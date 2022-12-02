的哥感染群組擴大　再多兩人染疫

澳門新冠疫情反覆，當地一名七旬的士司機上月經檢測證實確診，因其曾接載染疫乘客，衞生部門將其列為輸入關聯個案。惟該個案傳播鏈不斷擴大，毒感染應變協調中心今日(2日)表示，新增兩宗在管控中發現的輸入關聯確診個案及無症狀感染個案，患者分別為58歲男性及57歲女性澳門居民，2人曾先後到訪確診的哥曾到訪的食肆，由於已在上月28日及29日接受管控，故引起社區傳播風險相對較低。

第一名確診患者為58歲男子，退休人士，曾於11月25日至28日早上約7時，前往「棠記美食」進食早餐，與確診的士司機有共同活動軌迹，被列為非核心密切接觸者，並已於11月28日晚上接受管控。於今日凌晨核酸檢測結果發現染疫，屬管控中個案；沒有出現不適等症狀，列為輸入關聯無症狀感染個案，已安排到指定地點進行隔離治療。

另一名57歲女性患者任職文員，曾於11月27日晚上約7時，前往「生記海鮮飯店」進食晚餐，同樣與確診的士司機有共同活動軌迹，被列為非核心密切接觸者，並已於11月29日下午接受管控。11月29日、11月30日及12月1日核酸檢測結果均顯示無染疫，至今午經核酸檢測得知中招，屬管控中發現個案；同時開始出現頭痛及咳嗽，列為輸入關聯確診個案，已安排到指定地點進行隔離治療。