江澤民追悼大會下周二北京舉行　港府資助活動按情況延期或取消

中國前國家主席江澤民周三(11月30日)中午12時13分在上海逝世，終年96歲。江澤民追悼大會將於下周二(12月6日)上午10時在北京人民大會堂舉行，港府發言人今日(2日)表示，為表達對江澤民的深切哀悼，特區政府和市民將與內地一同進行悼念，並作出特別安排，其中港府所資助的娛樂及慶祝活動，會按情況延期或取消。

發言人表示，追悼大會當日，全港所有政府機構、香港境外辦事處的國旗及區旗下半旗誌哀。政府官員不出席任何公共娛樂活動，所有由政府舉辦或資助的娛樂及慶祝活動應按情況安排延期或取消。政府呼籲業界機構或組織，延期或取消其在12月6日的娛樂及慶祝活動，並盡早就相關安排作出公布。另行政會議將於追悼大會當日上午收看大會現場直播及進行默哀，當日的行政會議將在追悼大會後隨即進行，會議前會見傳媒的環節不會舉行。

政府總部亦將安排直播，在追悼大會默哀時，員工將同時默哀3分鐘，所有政府政策局及部門亦會作出類似安排。同時，十八區民政事務處亦會於指定地點作出安排，方便市民收看追悼大會直播並參與默哀，民政事務總署稍後會公布地點。所有政府船隻在追悼大會默哀時鳴笛3分鐘。政府將聯絡政府資助機構和相關業界機構及組織，安排員工收看及參與默哀。