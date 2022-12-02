網片瘋傳酒吧熱褲女遭6女圍毆　圍觀男叫囂：擸嘢打佢！

今日(2日)互聯網流傳一段影片，顯示一班男女在一間疑是樓上吧的娛樂場所內消遣，期間一眾女子疑因瑣事爭執，其中一名身穿白色熱褲的女子，突然遭人猛掟酒杯等雜物，她企圖反抗不果，結果遭至少6名女子包圍腳踩，同時更遭人用酒樽、凳子、棍狀等物件襲擊，在旁觀看的多名男子則狀甚興奮，不停叫囂稱「打佢！」「擸嘢！」。事主因寡不敵眾，瑟縮伏在梳化上，未幾更絲毫不動，這時有人緊張呼喊：「打死人喇」。不過片段未有交代事發時間及原因。

在該段約1分鐘的影片，甫開始時場面混亂，2名分別身穿白色及黑色熱褲的女子正打電話，期間突然遭人投擲一堆酒杯及骰盅等物件，同時發出玻璃碎的聲響，在旁邊的數名男子見狀慌忙避開。白褲女一度以背擋格，其後跌坐在梳化上。其後，一名女子企上梳化向白褲女施襲，白褲女講電話時仍掟杯反擊，惟被她用手擋着再被捉着，被踩着大腿壓在梳化。

此時其他女子陸續加入，片段顯示先後有至少6名女子用腳猛力踩向白褲女。由於戰況混亂，期間一名白衣女子更疑打錯人，對方旋即怒斥：「你打我做乜X嘢？」，惟雙方轉瞬當無事發生，轉頭再向白褲女猛踩，其後更以酒樽、凳子及棍狀物施襲，此時白褲女已無力反抗。此際多名旁觀男子興奮叫囂叫「打佢」、白褲女被圍攻下雙手護頭，瑟縮一角無力反抗，其中一名男子則緊張指稱：「打死人喇，打死人喇」。惟眾人見白褲女的似仍有反應後便放下戒心。

不過，事件至此還未結束，疑似影片的續集於今日較後時間在網上流傳，一名男子於酒吧內遭多名彪形大漢圍毆，期間更取來吧檯凳向其頭部猛打，男子不敵倒地且雙手護頭。有網民指可能是早前該名白褲女捱打後，慌忙通知男友人到場幫拖，結果該男友人亦遭眾人圍毆。