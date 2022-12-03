康文署免費網上節目　美樂咖啡館介紹古典音樂

康樂及文化事務署推出免費網上節目「作曲家101」《美樂咖啡館》，由樂評人賴建群淺談多位古典作曲家及其精選作品，讓觀眾恍如置身咖啡館中，在細味美樂的同時獲取古典音樂知識。首集節目「J. S. 巴赫」已上載至康文署的「寓樂頻道」。

《美樂咖啡館》共10集，介紹10位不同時期的古典作曲家，包括J. S. 巴赫、莫扎特、貝多芬、羅西尼、蕭邦、華格納、小約翰‧史特勞斯、柴可夫斯基、馬勒和薩蒂，每集除簡介他們的生平軼事外，亦會推介一首具代表性的作品，讓觀眾猶如淺嚐一口咖啡和小吃般，感受作曲家們的創作靈感和動力泉源。「作曲家101」《美樂咖啡館》免費網上節目每集長約7分鐘，以粵語主講，設有中英文字幕。

賴建群以香港電台第四台美樂節目主持人的身份為樂迷熟悉，多年來致力推廣古典音樂，曾統籌及監製多個古典音樂節目和文化活動。他積極投身音樂教育工作，曾加入多個藝術團體及機構負責項目籌劃和推廣，包括香港中樂團和香港藝術節等，亦曾在多個音樂教育計劃和社區外展活動中擔任課程主持及導師。賴現為浸會大學音樂學院兼任講師。