太空館辦月球火星虛擬實境展　滿13歲市民可配戴裝置參與

中國航天事業發展迅速，之前招募2名港澳人士為「載荷專家」外，本港市民亦可體驗月球及火星虛擬實境。香港太空館今日(3日)起展出全新互動展品「月球︱火星虛擬實境」，為期1年。裝置利用由國家航天局及香港理工大學團隊提供的數據，構建出月球及火星虛擬實境，讓參觀者親身體驗「探月落火」之旅，遊走於「嫦娥四號」和「天問一號」的着陸區。展品同時介紹「嫦娥」和「天問」探測工程，以及理大為這兩項任務提供的技術支援，讓參觀者了解團隊的科研貢獻及成果。

虛擬實境由康文署與理大聯合主辦，香港太空館及理大深空探測研究中心行星遙感實驗室合作籌劃，並獲國家航天局和國家航天局新聞宣傳辦公室支持。展品將於香港太空館宇宙展覽廳分時段開放，由於參觀人士需要配戴由太空館提供的裝置，因此必須年滿13歲，並以先到先得形式在場輪候參與。

為配合展品，香港太空館邀請到理大團隊的吳波教授於今日到太空館演講廳主持「太空探測：求索『天問』」專題講座，並會在社交媒體平台作直播，是次講座免費入場，座位以先到先得。入場人士亦需要符合「疫苗通行證」實施的相關要求。