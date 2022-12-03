港鐵退役列車現「第二生命」　成為學校座椅和上肢體伸展運動器材

東鐵綫「烏蠅頭」列車已於今年5月退役，港鐵推動「退役列車保。傳計劃」，邀請「港鐵社區聯網」成員和社區夥伴合作，探討如何善用及保育退役列車。港鐵公司總經理-鐵道車輛維修李劍雄表示，港鐵努力從保育和活化兩方面，透過原卡保育，車廂及部件的循環再用與升級改造等，令退役列車活出「第二生命」，以不同形式傳承和展現鐵路回憶。

李又指，退役列車很多部件，例如：扶手、座位等都合適以活化直接服務市民，並不需要到博物館才可見到。而列車的車身亦可改裝為戶外及流動教室。李補充，一些重用部件例如扶手和其他部件改裝為上肢體伸展運動器材，給長者使用，義工亦上門幫手安裝。英華書院校長陳狄安指，重用列車座椅和車廂可以灌輸保育、環保、創科等教育用途。而英華小學校長陳美娟亦指，「烏蠅頭」和輕鐵退役車廂能在學校出現，成為獨特，又有趣的學習點。

港鐵又表示，公司會永久保留六卡已退役的東鐵「烏蠅頭」車廂，如同之前保留的「黃頭」車廂一樣，盡量保持車廂原本外觀。至於其餘的車卡，港鐵以「3R」環保概念，包括減廢、重用和循環再造的三原則處理，體現可持續發展。