東方日報A2：基建期票未找數　又想推三鐵三路

現屆政府提出「基建先行」概念，首份《施政報告》推出「三鐵三路」計劃，政府昨日起就「三鐵三路」初步方案展開公眾諮詢，現正進行初步技術及環境評估，預料明年第四季公布發展藍圖。惟有議員質疑計劃未有考慮香港人手和成本，也未有時間表，直斥政府8年前提出的鐵路基建計劃如今仍未展開，如開期票拖拉多年未找數，「舊債未清，新債又來」、「議而不決，決而不行」。

運輸及物流局昨日向立法會鐵路事宜小組委員會提出計劃走線概念及功能。「三鐵三路」即興建3條新鐵路線及3條主要幹道。3路分別為北都公路，由天水圍途經新田連接古洞北；沙田繞道，由大埔連結到西九龍；將軍澳油塘隧道，即興建將軍澳第3條公路隧道，配合將軍澳第137區的未來發展。3鐵分別為港深西部鐵路，連接洪水橋和前海；中鐵綫，由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘；將軍澳綫南延綫，把將軍澳綫向南延伸至將軍澳第137區。計劃預期於今年12月到明年3月進行公眾諮詢，2023年第四季推出「主要運輸基建發展藍圖」，交代確實時間表及走線。

會上大部分議員質疑香港人手能否應付多項工程，而計劃未知預算和時間表，直斥政府令建築業「一係餓死，一係做死」。有議員亦指政府一向「落後形勢」，批評政府用發展傳統新市鎮的方式和思維是「不合時宜」。亦有多名議員批評政府規劃進度慢。

其中議員陳學鋒表示，政府「舊債未清，新債又來」，如2014年的運輸規劃提到的北港島環綫和南港島綫西段「未找數」，就提出新規劃。運輸及物流局局長林世雄回應指南港島綫西段會配合屋邨重建而興建，至於北港島環綫則會與港鐵研究技術上問題，惟陳學鋒立刻反駁，指目前華富邨正在重建、計劃8年前提出，追問政府仍要等多久。

另外，有議員提出部分路線未能銜接香港未來發展，並提出更改建議，以及質疑興建部分基建的必要性，直指對計劃有「極大保留」。其中在將軍澳油塘隧道方面，議員顏汶羽指調景嶺和油塘只相差一個港鐵站，目前的將藍隧道出口在茶果嶺道，去油塘開車只要30秒就可以到達，將軍澳與油塘連結亦有可能「塞爆油塘」，故對計劃有「極大保留」，更有人指將油隧道「多咗」。議員李世榮則認為與本月啟用的將軍澳藍田隧道功能重疊，又批評填海工程對附近居民影響大。

至於自提出以來爭議不斷的中鐵綫，議員田北辰和李梓敬認為，中鐵綫連接九龍塘站會令東鐵綫「逼爆」，擔心會加重九龍塘擁擠情況，田建議接駁至荃灣綫。

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