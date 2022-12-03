脂肪肝危機升　逾25%港人是患者　壯年瘦削亦須警惕

不少人誤以為脂肪肝或三高是肥人及長者專利，實際卻是不論年齡、性別、高矮肥瘦等，任何人都有機會「中招」。內分泌科醫生胡依諾介紹臨床觀察：「一個34歲壯年男士，紀律部隊出身，平時「上山下水」，喜歡運動、冇食煙、冇家族病史、血壓和血糖正常、只是膽固醇有少少高」的人士亦有脂肪肝問題，患者早兩個月前中左新冠，近來因心口痛入院，後發現脂肪肝及心血管收窄，要做通波仔手術。胡估計，患者或因脂肪肝及高膽固醇的問題引致心血管收窄的現象，並指一般人「很難相信一個咁fit嘅男士都會出事。」

衛生防護中心的調查指，本港約一半人口均有膽固醇過高的情況，將近6成的男士在更年期前患有其中一種或以上的三高病症，較女士高出近2成；香港中文大學一項研究亦發現，本港有近4分1人口患有脂肪肝，逾6成肥胖人士患有脂肪肝，較瘦人的比例高近4成，不過，胡依諾坦言「這些數據不能充份說明患有脂肪肝是肥人的專利，因為脂肪肝的成因有很多，例如基因遺傳，學理上亦沒有所謂絕對的成因。」他呼籲身形瘦削的人士也不能掉以輕心。

胡示範以醫學計算器來評估人的心血管疾病風險，「假設一個30歲男士，膽固醇低，血壓略高，患有糖尿病，有食煙……」，計算發現該名人士的健康年齡不佳：「活咗30年等於人地活咗60年，可見真實年輕唔等於實際年輕。」由於脂肪肝和高膽固醇是「姊妹病」，脂肪肝可影響胰藏，導致胰島素阻抗，從而引致血脂異常，並令膽固醇增高，所以脂肪肝患者有高膽固醇的機率亦較高。但兩者並無絕對的關係，即是說脂肪肝患者不一定有高膽固醇的病徵，反之亦然。