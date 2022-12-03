東涌燒烤場元朗住宅闢3賭檔　拘42男女

元朗警區特別職務隊根據線報及經調查後，今日(3日)凌晨在區內展開反非法賭博行動，突擊搜查安寧路一個住宅單位，搗破1個懷疑非法賭檔。警方拘捕1名51歲姓梁男子，涉嫌「經營賭博場所」。另外，8名男子及7名女子(37歲至69歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》，遂分別向他們提出檢控或發出定額罰款通知書。行動中，共檢獲6張電動麻雀枱、12副麻雀、30張椅子及約8,000港元賭款，所有被捕人現正被扣留調查。

另外，新界南總區反三合會行動組根據線報及經深入調查後，昨日(2日)展開代號「犁庭掃穴」、「戈壁」及「風盾」的反罪惡行動，於下午4時許，聯同地政總署及食物環境衞生署人員，突擊搜查東涌一個露天燒烤場。執法人員於燒烤場內搗破2個由貨櫃改建而成的非法賭博場所。場所內1名69歲姓溫男子，涉嫌「經營賭博場所」被捕。其餘15男10女(17至72歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，當中包括1名44歲姓劉男非法入境者。他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》，警員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，檢獲1張牌九枱、4張電動麻雀枱、1副牌九、8副麻雀及一批賭具。另外，地政總署人員在該燒烤場發現有人涉嫌違反土地用途，違規建築以及佔用政府土地等，而食環署人員則在現場檢查場地環境及衛生設施。

除此以外，警方留意到近日有不法分子在世界盃期間，漠視病毒傳播風險，在工廈單位違規經營超出人數上限的派對房間以及無牌酒吧。新界南總區刑事部聯同荃灣、葵青、沙田警區與及機動部隊人員，同日晚上突擊搜查區內多個工廈單位，打擊相關違法行為以及不法分子收入來源。