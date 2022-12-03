內地民航大客機C919最快本月內交付　有望明年翱翔天空

運輸及物流局局長林世雄今日(3日)發表網誌表示，由內地自主研製的大型民航客機C919經過十多年的研發、測試和審定，生產商預計最快在本月內交付首架飛機予內地航空公司，市民明年到內地機場，有望乘坐這架國產飛機翱翔天空。

網誌中提到，國家早於2012年起，已邀請香港民航處專業人員參與C919的部分前期工作，例如就飛機型號合格證的審定工作、飛機持續適航和申請在港商務營運的程序等提供意見。到了2018年，國家民航局正式與香港民航處和澳門民航局就C919飛機運行評審的工作簽訂了合作備忘錄。過去4年間，香港民航處多位同事線上線下參與了超過80場評審委員會和專家小組會議，就飛機駕駛員資格、「主最低設備清單」、飛機定期維修和保養的要求，以及應急撤離客艙的示範內容等，按國際要求向國家民航局和內地生產商提供專業意見。

直至今年9月底，民航處更派出飛行專家李謙彥到上海參與為期兩個月的「T5測試工作」，「T5測試」是「駕駛員資格規範」評審的關鍵部分。期間，他和另外14名內地飛機師接受駕駛C919的不同訓練，然後就擬定訓練內容、模式、時數等不同範疇提供意見，以便當局落實C919型號機組人員的詳細訓練計劃，日後供使用C919的航空公司作為訓練藍本。他指，飛機的性能和高端系統配置等媲美其他主流西方客機，給予C919很高的評價。