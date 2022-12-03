四間公共企業38%員工獲加薪1至3%　過半受訪者冀明年加5%以上

在新冠疫情及防疫政策打擊下，本港經濟表現不似預期，打工仔難言大幅加薪。香港公共事業工會屬下港燈、煤氣、中電、電盈四間企業工會聯合，於上月1日起調查四間企業員工對薪酬的期望，為期2周，分別以實體問卷及電子問卷方式共訪問了1,710名員工。結果顯示，有38%員工在今年只得1至3%的加幅，有30%員工對明年加薪抱有「高至十分高」的期望，過半受訪者期望明年有5%以上的加幅，另外，有62%員工在疫情下工作量上升。

調查亦顯示，有72%受訪員工認為所屬企業薪酬機制不合理，表示對企業歸屬感「低至十分低」的佔49%。而其中有91%受訪電訊盈科員工對公司沒有歸屬感，23%員工過往「零加薪」，屬四企之冠，電訊盈科職工會總會主席林樹煥表示，自己20年來從未加薪。

工會指，即使少數員工去年有4至5%的加幅，但扣除物價上漲，實際可支配支出減少，整體生活水準下降。企業盈利方面，工會指出，四企以股東利益為主，派息多過加薪，以往愈是年資長的員工愈是對薪酬機制不滿，而年資淺的員工惟有選擇離職。工會認為，上市企業過分追求股東利益，對創造價值的勞動者利益長期忽視，而高薪金挽留人才是現時社會各界普遍的聲音。工會建議，公共事業員工下年度應加薪不少於6.5%，並根據公司業績派發獎金；要求企業調高入職待遇；延遲退休年齡至65歲；減少外判，企業可應優先聘請外判熟練技工。