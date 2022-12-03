簡約公屋元朗選址屬濕地緩衝區　長春社憂環評城規「開綠燈」

政府近日公布簡約公屋的4個選址，不過非所有選址均合適作發展。其中位於元朗攸壆路近錦綉花園的地塊為其中一個用於發展簡約公屋的用地，不過該地其實屬於濕地緩衝區範圍。有環保團體質疑以往若要發展該地亦需經過法定環評及城規程序，但根據政府日前提交予立法會的文件中卻隻字不提；又擔心政府會以簡約公屋是「臨時用途」為由，加快城規程序發展該地，先例一開後患無窮。

簡約公屋的4個選址，包括於屯門第3A區、屯門第54區、元朗攸壆路及上水蓮塘尾。其中較具爭議的則為元朗攸壆路用地，該地位於濕地緩衝區範圍，靠近錦綉花園，毗鄰有一條明渠，目前仍是一片綠地，偶有白鷺休息，似乎生態價值頗高。

不過，長春社日前撰文表示，該土地屬濕地緩衝區，近年有發展商多次在此幅私人土地建議興建私人房屋項目，亦要先通過法定環評及城規程序，其發展門檻不低，惟政府在近日向立法會提交的文件中，對環評及城規程序均未有提及。長春社質疑政府未有將簡約公屋與建私樓一視同仁，疑「開綠燈」予簡約公屋的發展；另又擔心政府會以簡約公屋「臨時用途」作包裝，加快批出以獲豁免進行詳細的生態影響評估，批評政府再將濕地保育及房屋供應造成對立，選址不當。