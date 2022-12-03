11人涉油麻地暴動　今被判罪名成立

2019年11月18日理大衝突期間，九龍多處亦有示威。有13人現被控當日於油麻地參與暴動，其中「12港人蛇」之一郭子麟及另一名男學生前日（12日）已認罪，現正還押候判，餘下11名被告不認罪受審，今日（3日）在西九龍裁判法院被判暴動罪成。

受審的11名被告依次為文員李卓珩（23歲）、地盤工陳駿煒（24歲）、IVE學生劉嘉樂（23歲）、攝影師鄭家裕（30歲）、獸醫護士廖卓賢（21歲）、理大學生馬宇亮（24歲）、酒店接待員謝澔庭（22歲）、倉務員容家俊（23歲）、運輸工勞尚文（22歲）、學生梁楀燊（18歲）、及無業的張賀琪（28歲），上列年齡及職業均為案發時資料。他們共同面對一項暴動罪，指他們於2019年11月18日，在近窩打老道和咸美頓街之間的彌敦道一帶，與他人參與暴動。此外，有9名被告另被控在公眾地方管有攻擊性武器及管有適合作非法用途的工具等罪，指他們管有汽油彈、打火機燃料、雷射筆、鉗、扳手等物品。本案為區院案件，但安排在西九龍法院審理。

案件編號：DCCC 768/2020、DCCC 409/2021