議員斥再播錯「黑暴」歌是低級錯誤　要求道歉並將正確國歌置頂

在杜拜舉行的2022年亞洲經典健力錦標賽，又出現播錯國歌事件，播出與本港「黑暴」和「港獨」示威有密切關連的英文版歌曲。身兼行政會議成員的立法會保安事務委員會主席陳克勤直言主辦機構犯下低級和荒謬的錯誤，對此表示強烈不滿和譴責，強調主辦方必須交代原因和道歉。至於議員李梓敬則認為，在Google或YouTube搜尋「香港國歌」會彈出「黑暴」歌曲，是不可接受。

陳克勤指，奪得金牌的中國香港代表連煒楨在現場打「T」字暫停手勢，表示抗議，大會才將情況糾正；又稱香港運動員在海外為港爭光，非常不容易，最重要是令他們可以安心、專注比賽。對於早前港協暨奧委會已發出新指引，協助海外比賽團隊如何應對有關情況，他指相關體育總會亦應交代今次事件經過，包括主辦方播錯國歌是否涉及人為錯誤或故意。

李梓敬則在社交平台指，本次的運動員作「T手勢」很「醒目」，稱最重要是Google要盡快將正確的中國國歌《義勇軍進行曲》置頂，以及刪除「港獨」歌曲。李又稱，Google早已收購YouTube，但無論是Google或YouTube上同時搜尋「香港、國歌」兩個關鍵字都會彈出「黑暴」歌曲，令人難以接受。他指出港府、議員甚至民間團體都已經反映相關問題，但Google仍沒有改善、不得要領，可能違反《港區國安法》。