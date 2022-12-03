確診隔日再破萬　另多17患者離世　22月大男童命危

本港新冠肺炎確診個案繼前日(12月1日)重上5位數後，今日(3日)再破萬！衞生署衞生防護中心公布，今日新增10,111宗確診個案，包括9,614宗本地個案，以及497宗輸入個案。另外再多17名患者離世。第5波截至目前累計10,577名新冠死者。

死亡個案中，有13宗由醫管局呈報，分別涉及為11男2女，年齡介乎40歲至98歲，當中1人來自院舍；該些死者中有2人無接種疫苗、1人已打4針、9人曾接種3劑、餘下1人則打1針。至於前日公布的1名22個月大確診男童目前危殆，仍留醫伊利沙伯醫院；另一感染甲型流感的3歲男童目前亦危殆，正於香港兒童醫院治療。

變種株方面，本地再新增4宗BQ.1.1亞系個案，另多1宗XBB輸入病例。衞生防護中心表示，截至今日，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現225宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7，以及36宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現104宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、4宗BF.7及121宗BQ.1.1亞系個案。