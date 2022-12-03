紅黃傷健者載歌載舞　同渡復康日30載　冀宣揚平等共融

今日(3日)為「國際復康日」第30周年，多個關注組織在香港迪士尼樂園度假區舉行周年典禮及巡遊，有超過1,000人出席，包括傷健人士等，宣揚傷健共融、人人平等。香港復康聯會主席張偉良表示，期望復康日能帶出「同心同行，互助共融」的訊息，確保所有人的權利及需要都受到尊重及保障。而香港迪士尼則宣布捐出1萬張門票予殘疾人士。

於今午舉行的「奇妙無分界巡遊」中，除有角色人物到大街與觀眾打招呼外，亦有逾100名傷健人士參與，包括有香港輪椅舞蹈運動協會的代表身穿紅、黃衣，與其他演藝人員載歌載舞；香港傷殘青年協會的輪椅籃球隊與角色人物「切磋球技」，亦有香港耀能協會的跆拳道隊，聯同香港迪士尼表演者和義工隊大耍技藝，路旁兩旁的觀眾均舉機拍攝，而香港展能藝術會的聽障人士結合手語及形體元素進行表演，是香港迪士尼首次將劇場視形傳譯與舞蹈動作融入巡遊當中。

香港傷殘青年協會輪椅籃球隊的許嬋鳳指，能夠成為巡遊演出的一分子非常難得，尤其是藉着國際復康日30周年這個大日子，可以一起宣揚共融平等的訊息。平等機會委員會主席朱敏健則呼籲社會，抱著「傷健齊心，萬眾一家」的信念，共建真正共融的社會。