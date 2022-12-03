政Whats噏：入境處青少年領袖團首辦特訓營　培養自律情操

今年係《中華人民共和國憲法》(《憲法》)制訂四十周年，入境事務處青少年領袖團 (領袖團) 嘅隊員將會參與明日(4日) 由保安局統籌嘅「憲法四十周年升旗儀式」。

為隆重其事，入境處首次於入境事務學院舉辦3日2夜特訓營，為多名來自不同學校嘅領袖團隊員提供嚴格同專業的升旗及步操特訓。是次訓練營亦同時為領袖團隊員提供一次難得嘅機會，畀佢哋以第一身嘅角度去體驗入境事務隊隊員所接受嘅正規紀律住宿訓練，藉以培養時刻高度自律嘅生活情操。

訓練營教官表示，在訓練營嘅嚴肅氣氛下，小至整理床鋪及制服，大至一系列高階嘅中式步操同升旗訓練，佢哋都會力臻完美做到最好。另外，為咗加深青少年對《憲法》嘅認識同了解，入境處喺訓練營中特意為佢哋設計一套刺激緊張嘅《憲法》問答遊戲，務求令成員能以遊戲嘅形式深入淺出了解《憲法》嘅內容同精神。

有參與特訓營嘅同學表示，今次訓練內容豐富充實，令佢深明律己以嚴嘅重要性之餘，更了解國家嘅發展歷程，強化自己對國家的認識，以及國民身份嘅認同。