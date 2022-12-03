近20%中小⽣無傾訴對象　不足10%求助專家解困擾

新冠肺炎疫情至今將近3年，對學生及家長的日常生活影響甚遠。有⻑期關注港⼈精神及情緒健康的機構早前進行調查，結果發現中⼩學⽣及家⻑的情緒問題同樣嚴重，且在面對情緒困擾時，近20%中小學⽣表示沒有傾訴對象，當中僅有不足10%人會尋求專業⼈⼠傾訴。有教育界議員建議政府應⼤⼒推動「正向教育」，包括成立正向教育專家組，以加強教育界別支援。

⾃在社於今年10⽉初⾄11⽉中，以網上問卷形式訪問了2,020名受訪者，發現中⼩學⽣情緒問題嚴重，調查結果顯⽰，受情緒困擾時，分別只有17%中學⽣及33%⼩學⽣會選擇向⽗⺟傾訴，當中尋求社⼯等專業⼈⼠為傾訴對象的比例亦極低，中、⼩學⽣各佔6%及3%、家⻑亦只有4%。調查又發現，⼩學⽣最渴望⽗⺟⿎勵，而非責罵(24%)；中學⽣則最希望獲取⽗⺟信任，並少點囉嗦(23%)。家長方面，調查指出有38%⽗⺟最渴望⼦女能減少上網及遊玩時間，遠較24%渴望主動溝通及15%⼦女不要說謊為⾼，反映⽗⺟重視⼦女的⾏為管教，多於溝通和不說謊的健康⼈格；相反⻘少年則覺得⽗⺟很煩、很囉嗦。

⾝兼中學教師及2名年幼女兒媽媽的Michelle稱，在疫下的網課日子，基乎沒有與學⽣互動，就連親⼦溝通都遇上困難，更形容情緒如同「雪球愈滾愈⼤」，日常只記掛女兒的學習進展，卻忽略了聆聽其需要，結果親子關係逐漸疏遠。後來她自學情緒處理方法，成功改善與學⽣，甚至其女兒之間的關係，「由從前帶着改變女兒想法的⼼，到現在會選擇信任女兒有能⼒去⾯對問題，女兒不但開⼼了，還會主動說出⾃⼰感受。」

教育界議員朱國強指，過去擔任公立學校校長時，一度瀕臨殺校邊緣，後來透過在校內推動正向教育文化及改善校政，成功在短時間內扭轉殺校命運，故他建議政府第⼀步應在全港學校全⾯推⾏正向教育，並交由教育局統籌，以助每位老師充分掌握學⽣成⻑及發展特質，提升學⽣的幸福感、成功感、歸屬感、溝通技巧等。