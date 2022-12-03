政Whats噏：民主黨今舉行周年大會　選出新一屆領導層

曾經係泛民龍頭嘅民主黨，目前深陷財困兼人才凋零嘅局面。民主黨今日(3日)舉行周年會員大會，將中委會人數減至10名，同時改選正副主席及中央委員會等。中委會全數候選人，包括正副主席，均成功當選。而日前喺圍堵理大案中脫罪嘅現任主席羅健熙，則喺冇對手嘅情況下，取得116票信任、0票不信任、0票棄權、4票白票，成功連任。

另外，民主黨副主席席位，由前區議員莫建成及伍凱欣參選，並順利當選。除羅健熙及2名副主席參選人，中委另有7人參選，並全數當選，分別為陳堡明、莊榮輝、朱子洛、梁永權、吳永輝、冼卓嵐及曾自鳴。據了解，當中最高票數為莊榮輝，取得120票信任、2票不信任、2票棄權、2票白票；而票數最低的是新加入中委的朱子洛，獲得90票信任、28票不信任、1票棄權、7票白票。

中委會成員減少至10人，羅健熙指，黨內工作量比以往少，中委會人數亦相應減少，同時係一種「防風」措施，盡量令承受風險嘅人減少。羅又指，明白現時時局艱難，唔排除面臨清盤等局面嘅可能性，但現階段會喺政策同民生上盡力發聲，但對於將來嘅日子會唔會觸碰紅線，羅就指好難講得清楚，要再觀察相關風險，不過又坦言有時啲界線唔清晰，無辦法掌握得到。

至於喺區議會選舉取向上，羅指如果制度無變嘅話，無任何原因唔參選，但如果制度改變，則會影響黨嘅取態。而民主黨面臨財困，羅指開源嘅方法要繼續思考，會繼續申請籌款嘅牌照，但暫時無具體嘅開源方案。