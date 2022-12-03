再添1輸入及3輸入關聯個案　年齡最細僅3歲

繼今(12月3日)早添2宗由北京入境澳門的輸入個案後，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，再新增1宗輸入性個案和3宗輸入關聯個案，包括3男1女，旨為當地居民，年齡介乎3歲至43歲，已安排到指定地點進行隔離治療。中心呼籲，與上述個案有共同活動軌迹的人士進行「5天4檢」的核酸檢測。

輸入確診個案為23歲男性，有咳嗽和咽痛，本周二(11月29日)從廣州入境，昨日(12月2日)快測確診，由消防救護車送往仁伯爵綜合醫院特別急診進行檢測，確認中招。他前日曾在荷蘭園BE ONE擔任兼職售貨員。第一宗輸入關聯確診個案為3歲男童，於東南學校幼稚園K1A就讀，與父母及哥哥同住在澳門西墳馬路25號雲景臺，昨晚在鏡湖醫院核酸檢測站出現一管混樣樣本驗出病毒，男童經單樣複檢後確診。本周三(11月30日)公布確診的兼職校工正是該男童所就讀的幼稚園。他有發熱及流涕。前日(12月1日)曾到阿維斯餐廳用餐。

第2宗及第3宗輸入關聯個案患者為夫妻。第2宗患者為43歲男性，是本周一(11月28日)公布的確診個案的士司機的不同住家人，曾於本周日(11月27日)與該的士司機共餐。昨日完成管控，惟昨晚出現發熱，到仁伯爵綜合醫院特別急診證實中招。第3宗患者為40歲女性，同樣於昨日完成管控，今晨檢測結果驗出病毒，沒有不適症狀，暫列輸入關聯的無症狀感染者。