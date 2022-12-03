多35處納強檢　油塘Ocean One及青衣偉景花園上榜

再增35個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(3日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(4日至5日)期間進行病毒檢測。

污水驗出病毒的地點如下：

1.筲箕灣東濤苑映濤閣、愛東邨愛寶樓及東濤苑暉濤閣

2.九龍城太子道西348至360號(雙號門牌)、聯合道2至16號(雙號門牌)、聯合道18號蔚盈軒、聯合道36至46號(雙號門牌)、福佬村道1至49號(單號門牌)

3.馬鞍山錦英苑錦智閣

4.將軍澳寶明苑寶柏閣

5.天水圍俊宏軒3、4及5座

涉及多宗病例的地點如下：

1.觀塘順安邨安頌樓

2.東涌滿東邨滿順樓

3.青衣偉景花園2座

4.將軍澳寶林邨寶仁樓

5.慈雲山慈民邨民泰樓

6.荃灣楊屋道138號樂悠居

7.大埔寶雅苑逸和閣

8.上水清河邨清澤樓

9.上水天平邨天美樓

10.牛頭角彩盈邨盈順樓

11.屯門富泰邨愛泰樓

12.旺角海富苑海嵐閣

13.荃灣石圍角邨石葵樓

14.大圍美田邨美秀樓

15.觀塘華苑大廈B座

16.觀塘和樂邨建安樓

17.油塘崇信街6號Ocean One

18.柴灣茵翠苑茵榮閣

19.土瓜灣欣榮花園4座

20.荃灣縉庭山3座

21.北角英皇道933號御皇臺

22.屯門寶怡花園1座

23.馬鞍山迎海．星灣19座

24.秀茂坪曉光大廈曉明閣

25.北角富澤花園富達閣

26.九龍城嘉匯7座

27.屯門大興花園2期1座

28.馬鞍山新港城海濤居3座

29.青衣翠怡花園3座

30.天水圍嘉湖山莊麗湖居6座