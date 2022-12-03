新冠疫情重挫物流業　議員倡加強新興技術應用

受新冠疫情影響，本港物流及運輸行業發展受創，業界對目前情況感到憂慮。工聯會物流及交通行業委員會聯同香港伍倫貢學院今日(3日)合辦研討會，並邀請政府官員、商界人士、學者、議員等，就如何重整目前行業情況及創出新景況共同商討對策。席間有議員期望政府能加強新興技術應用，並增加對從業員培訓，以推進行業前進發展。

議員黃國表示，香港要不斷增強發展動能，物流運輸行業是一個很好的增長點，因本港擁有獨特地理優勢，以及大批經驗豐富、專業優秀從業員，相信只要提升收入、改善待遇，明確晉升梯階，將為香港青年提供向上流平台。他建議，政府可加強「電子商務」、「人工智能」、「數據化」、「區塊鏈」等新興技術應用，以推進行業前進發展。運輸及物流局局長林世雄亦表示，本港物流及運輸業仍有優勢，尤其政府在發展「三鐵三路」基建計劃時，增加了行業的發展競爭力。

議員陸頌雄認為，本港多式聯運模式非常有效，如果能配合智能技術支持，香港物流業前景實屬樂觀。香港付貨人協會執行總幹事何立基亦表示，由於疫情會再持續一段時間，同意新科技發展無疑能對行業有禆益，以及解決到一些實際問題。至於工聯會副理事長林偉江則在研討會上，反映疫情期間業界僱員薪酬待遇下降情況，希望政府能設立「物流及運輸業培訓基金」，給予僱員學習新技術，以應付未來挑戰。