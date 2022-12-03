葵涌工廈升降機突下墜　卡井道纜轆續轉斷4索　調查揭無裝開關掣

位於葵涌的金德工業大廈本周四(12月1日)有升降機纜索斷裂，機電工程署今日(3日)公布初步調查顯示，升降機機廂卡在升降機井道內，而驅動機廂的纜轆仍然轉動，最終導致升降機4條懸吊纜索斷裂。當時升降機安全鉗發揮作用，將機廂停在近8樓層站位置。事件中無人受傷，事發後升降機已暫停運作。機電署會繼續調查事故成因，並要求升降機的保養承建商於7個工作天內，即本月12日前，提交報告。

機電署於事故當天，接獲升降機的生產和保養承辦商富士達(香港)有限公司報告，指涉事大廈第2座第5號升降機發生斷索事故，而承辦商曾於今年11月14日為涉事升降機進行年檢。為保障公眾安全，機電署已即時檢查大廈內其餘9部富士達升降機，證實全部處於安全操作狀態。

而有關升降機於1982年生產，並沒有配備障礙開關掣，故未能防止懸吊纜索和纜轆在出現機廂或對重裝置移動受阻時過度磨損，該裝置為機電署建議的7項優化升降機工程改善項目之一，署方呼籲舊式升降機的負責人及早為升降機進行優化和加裝障礙開關掣。