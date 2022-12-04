三區裝旱季截流器改善維港水質　其中灣仔東建花園附自拍架

為改善水質及氣味問題，港府建議於灣仔東、銅鑼灣及筲箕灣建設旱季截流器。根據最新文件顯示，由於街市、食肆和後巷等的污水會排入雨水排放系統，從而影響維港沿岸的水質和環境，渠務署認為有必要分別在灣仔東、銅鑼灣及筲箕灣建設濾水站、設自動水閘的截流器及設置相關管道等，相關項目亦會進行適當綠化以減少影響公共空間，更會加設自拍架等讓市民作休憩，預計項目最快會於2026年起分階段完成。

渠務署表示，3個不同地方興建的濾水站已盡量減少佔地面積和高度，以增加公眾享受公共空間的機會。其中位於灣仔東的濾水站除了加入綠化景觀的元素外，署方亦會加建有蓋及休憩設施的花園，以太陽能板發電支援燈光，又會加設手機充電裝置、自拍架、桌子和杯架等休閒設備，提升大眾享受的觀感。

該署續指，維港作為香港人和遊客保護的天然公共資產，在整個項目完成後，近岸水域的維港水質及整體環境將會有所改善。渠務署預計，位於銅鑼灣的項目將於2023年第3季開始，2026年底完成；而灣仔東及筲箕灣的項目，預計將於2024年第3季度展開，2028年第3季完成。