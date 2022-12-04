南豐紗廠辦狗狗領養嘉年華　免費入場宣揚做盡責主人

現今社會，世人大多提倡動物權益，強調寵物生而平等，亦應有基本生存的權利，更不應被傷害和遺棄。相隔兩年，由漁農自然護理署主辦的「有你寵愛」狗狗領養嘉年華，活動在今日(4日)和昨日(3日)在荃灣南豐紗廠舉行。而活動是免費入場，於早上11時開始，至下午6時結束。漁護署提醒，入場人士必須佩戴口罩、掃描「安心出行」二維碼，並符合「疫苗通行證」等要求。

活動除了有狗狗遊樂場、親子工作坊、攤位遊戲和VR體驗、狗隻領牌與續牌服務、速畫服務、教育展覽和寵物基本健康諮詢服務。漁護署又指，活動旨在鼓勵有意飼養寵物的市民領養被遺棄或無人認領的動物，並推廣做個盡責任的寵物主人的資訊。會方更指，在場市民可以跟等待獲領養的狗狗見面，了解牠們的個性。活動由愛護動物協會、香港拯救貓狗協會等多間非政府組織合辦。

漁護署提醒，進場狗隻必須領有效狗隻牌照(即場申領狗隻牌照嘅狗狗除外)、已接種預防狂犬病疫苗同植入晶片，並用狗帶牽引。工作人員會亦會在寵物通道入口掃描晶片。漁護署又指，在接收動物後，如經獸醫評估為健康狀況良好，而且適合被領養，該署會將有關動物轉交夥伴動物福利機構供市民領養。另外，漁護署亦會為經由夥伴動物福利機構領養的貓、狗或兔子提供免費絕育服務。