再增5輸入關聯個案　大學生食肆進餐中招

新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨日(3日)再新增5宗輸入關聯新冠病毒感染個案，其中4宗屬管控中發現，另1例是非管控中的輸入關聯感染個案。首宗為19歲男性，其居住大廈於11月30日因出現確診個案而被列為紅碼區。其1名同住的64歲男性家人與11月28日公佈的確診個案的士司機因有共同活動軌跡而受到管控，因該家人12月1日於住所管控期間核酸檢測結果確診，故該個案亦已在11月30日被管控，12月2日出現發熱和頭痛，昨日(3日)核酸檢測確診，屬管控中發現個案，已被列為輸入關聯確診個案。第2宗為11歲女性，是與上述個案同住的家人，自11月30日大廈被列為紅碼區便一直留在住所；並因上述同住的64歲男性家人於12月1日核酸檢測結果確診，已於11月30日被管控，昨日(3日)出現發熱和頭痛，核酸檢測確診，屬管控中發現個案，已被列為輸入關聯確診個案。

第3宗為77歲女性，與11月30日公布的曾到過「棠記美食」而確診的個案同為宏順大廈居民，其同住的80歲男性家人於12月1日在管控期間核酸檢測確診，昨日(3日)核酸檢測結果證實染疫，屬管控中發現個案，已被列為輸入關聯無症狀感染個案。第4宗為18歲男性，內地居民，12月1日乘坐航班NX009由北京飛抵澳門，涉及當晚落地核酸檢測一個混管樣本證實確診，於12月1日經單樣複檢核酸檢測結果正常，但因其同乘同一航班的同行人確診而被列為核心密切接觸者而受到管控，12月1日出現咽痛，昨日(3日)核酸檢測確診，屬管控中發現個案，已被列為輸入關聯確診個案。

第5宗為20歲男性，理工大學學生，曾於11月29日在「新添利食店」進餐，因11月30日公布的確診個案，曾於當天在該店進餐，具有暴露風險，故已於12月2日被衞生局要求進行“5天4檢”的防疫措施。該個案於12月2日傍晚的核酸檢測結果正常；昨日(3日)上午出現發熱症狀，下午快速抗原檢測確診，已被列為輸入關聯確診個案，並安排到指定地點進行隔離治療。個案曾於12月1日在位於星海豪庭的理工大學B8課室逗留，以及於12月2日在理工大學體育館參加考試。詳細的流行病學調查工作仍在進行中。