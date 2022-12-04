復刻地鐵宋　字體設計師柯熾堅重投字海

每日地鐵乘客匆匆流逝，不變的是牆壁紙皮石上「地鐵宋」的站名。80年代「地鐵宋」字體設計師柯熾堅現已年屆70，退而不休，他最近又重投字海，肩負起復刻「地鐵宋」的使命，讓這套充滿本土情懷的字體，改名「鐵宋」重新啟航。柯熾堅擬透過眾籌集資，重新設計這套原本只得幾百個字的「地鐵宋」，造成有萬五字的完整中文字體「鐵宋」，既保育字體也可以廣泛應用。

「指示牌一般用黑體，因其易讀性高，例如路牌，但在地鐵站內距離較近，除了易讀性，還可以容許觀賞性。全世界的地鐵都有其獨特性，香港第一個地鐵系統，理所當然也要有自己的字體。由於香港是華人社會，我想保留些傳統，所以選用書法感較強的宋體，於是設計出地鐵宋。」柯熾堅憶述40多年前地鐵宋的誕生經過。

地鐵宋最初只造了200至300個字，通車後，柯熾堅也離開了地鐵公司，地鐵宋的發展便停下來，但故事沒有完結。近年本土文化復興，又有人重提地鐵宋，在朋友鼓勵下，柯熾堅不甘寂寞，萌生復刻地鐵宋的念頭，現已做好約500個字，與完整字體所需的萬五字比較，仍相距甚遠，估計要花一年時間才能完成。

鐵宋官網即將推出，柯熾堅擬以預售價800至1000元，為字體集資，他相信鍾情於地鐵情懷和專業設計師都會支持這個保育字體項目。「如果我不做，過多十年八年，地鐵宋好可能就會消失。」柯老師依依不捨地說。