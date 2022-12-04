東方日報A1：YouTube拒更正　播錯歌辱華不停

上周五（2日）由亞洲健力聯盟主辦的「2022亞洲經典健力錦標賽」又發生播錯國歌事件！港府過去曾表示，會要求相關互聯網搜尋器及服務供應商把正確國歌置頂，但似乎至今未有明顯改進。該次播錯歌事件，懷疑是工作人員從YouTube尋找到與本港「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關連的英文版歌曲，並錯誤播放。香港運動員連煒楨隨即以「T」字手勢示意叫停，大會隨後才播放正確國歌。港協暨奧委會及舉重健力總會均指有提供正確版本的國歌，並要求主辦單位調查播錯國歌的原因。港府方面就此事表示反對和強烈不滿，並由警方有組織罪案及三合會調查科展開進一步調查。

據亞洲健力聯盟的YouTube影片可見，香港運動員連煒楨在女子「所有年齡組別及體重級別47公斤」賽事中摘金，大會在頒獎禮播放國歌時，卻變成一首與2019年「港獨」示威有密切關連的歌曲。

連煒楨隨即打出「T」字暫停手勢，大會才意識到播錯歌，從而將有關歌曲停播，播回正確國歌。但當播放正確國歌時，初段幾個節拍一度甩音，播了全首後，又重複播一次，再把音量收細，最後突把國歌腰斬，連煒楨隨後轉身下台。

港協暨奧委會表示，得知舉重健力總會早前已按照港協暨奧委會發出的指引，主動聯絡相關國際單項運動聯會及亞洲單項運動聯會，向他們提供正確版本的國歌，包括國歌名稱，以及區旗的規格。而舉重健力總會領隊在出發比賽前，亦已按照指引索取附有正確國歌和區旗的工具包，帶往比賽使用。相關運動員和領隊在事件中作出適時並恰當的回應，在短時間內通知主辦機構作出更正。港協暨奧委會已責成舉重健力總會，向主辦機構及亞洲健力聯盟詳細調查出錯原因，並向港協暨奧委會提交報告。

香港舉重健力總會發表聲明，在亞洲經典健力錦標賽前已向港協暨奧委會索取附有正確國歌及區旗的工具包，上周四（1日）到達杜拜後主動聯絡主辦單位，向他們提供正確版本的國歌，包括國歌名稱及區旗規格。總會表示，已向主辦機構及亞洲健力聯盟提出嚴正交涉，要求詳細調查出錯原因，以及要求有關單位將相關片段從YouTube頻道上下架，並就事件向港協暨奧委會及相關政府部門提交報告。

政府方面亦發聲明，對主辦方錯播國歌表示反對和強烈不滿、又肯定相關運動員的表現，指其維護國家尊嚴，並稱十分重視事件，已要求港協暨奧委會盡快提交報告，並嚴肅跟進事件。至於警方有組織罪案及三合會調查科正對事件作出調查，將就事件是否涉及串謀違反《國歌條例》或其他香港法律，依法嚴肅跟進。

因應香港欖球隊出戰國際賽接連多次發生國歌、區旗出錯風波後，港協暨奧委會早前推出關於運動員參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引，並已與82個體育總會簡介應對同類事件的指引，指引列明，若在賽事期間發現播放國歌或升掛區旗出錯，須以「T」字手勢向主辦機構示意反對，情況嚴重時需要離場。

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