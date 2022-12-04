棕地面積急增38公頃　北部都會重災區

當局計劃將棕地作業者「上樓」，惟興建幾多幢多層大廈都未能滿足需求。因有環保團體發現棕地面積急速增加，尤以「北部都會區」成重災區，按年增長38公頃，幾乎等於兩個維多利亞公園面積。環團擔心有人以「先破壞、後發展」的非法方式圖利，要求當局須盡快訂定棕地政策，並嚴厲執法懲罰非法棕地持有人。

政府明言會從未來基金預留千億元重點發展「北區都會區」，善用棕地加快推動區內土地、房屋和交通基建項目的興建及供應進程。惟地球之友與本土研究社由去年7月起，運用衞星圖片、規劃署的規劃申請及執法個案紀錄，以至實地調查及航拍等方式，綜合追蹤北部都會區範圍內的棕地擴張情況。

結果發現，截至今年11月，區內竟新增多達135幅面積合共約38公頃的新開墾破壞的棕地，面積幾乎相等於兩個維園。團體直指區內未有綜合性發展，原有生態已被破壞，電子廢料場、建材工地急增，直接降低生態價值。綠色和平資深項目主任陳可淳指出，新增棕地面積中，有約一成即約5.2公頃，是位於即將發展的海岸保育區，以及現有的濕地保育區或緩衝區；更甚的是有10.5公頃位於政府擬建的交通基建附近，大量原有活躍耕種的農地及植被遭到破壞成棕地。

發展局及規劃署表示會調查懷疑個案，對違法棕地作業，不論是位於發展區以內或以外，都會採取積極執管行動，保育地帶尤其是執管重點地區之一。政府過去幾年已清理了30公頃棕地，未來5年將進一步清理200公頃。