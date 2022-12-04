罰款萬元無阻嚇力　無牌儲存拆解四電一腦棕地場死灰復燃

綠色和平與本土研究社進行棕地跟縱研究時，部分跟進資料來自地政總署等多個部門的執法紀錄，惟發現署方零星的執法行動，難阻不法人士非法「開墾」棕地作違法用途，如有違規棕地作業者被當局強制停止運作不足一年後「死灰復燃」繼續經營；另有原留作農地復耕計劃土地，遭到嚴重破壞，能否可如常復耕仍屬未知之數。

綠色和平資深項目主任陳可淳指出，去年拍攝到位於新田小磡村，露天棕地儲存大量雪櫃，疑涉無牌儲存或拆解「四電一腦」，同年9月規劃署曾發出強制執行通知書，指涉及未經批准用作「儲物」用途，翌年經環境保護署搜證及執法，亦以違反《廢物處置條例》定罪罰款僅1萬元。惟陳指出，各個部門各自為政、各自執法，加上罰款未具阻嚇力，罰款僅是加重少少經營成本。終究在今年7月再訪上址，違規囤積情況「死灰復燃」，證明現行法例無阻違規經營及破壞環境。

而當局執法不力亦是加速濕地範圍萎縮原因，以位於東北發展區的蠔殼圍為例，規劃署及地政總署曾向該區進行7宗執法行動，僅有4宗地主被要求回復原狀，加上部門每年僅進行「零星」執法行動。陳可淳認為無助於保護現有的濕地範圍，據統計，單計涉及海岸保育區內，原有植被破壞成棕地的面積已累計至23公頃。