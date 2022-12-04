三隧收費結構若短期内大幅轉變　林世雄：市民未必接受

政府近日提出「三隧分流」方案，計劃擬於明年首季修例，並建議由明年8月2日，即收回西隧當日起，將東隧及紅隧收費由現時的25、20港元，一律加至30港元，而西隧收費就由75港元減至60港元，的士則劃一收費25港元；第二階段則推行不同時段不同收費。早前已有議員反對方案，認為對分流無幫助。

運輸及物流局局長林世雄今早(4日)在電台節目上表示，西隧過海現時收費較高，故市民普遍選用東隧及紅隧，不但令過海擠塞，更影響非過海的跨區市民。他強調，大部分市民均希望政府收回西隧專營權後降低收費，加上想改變駕駛人士習慣、理順車流，才上調紅隧和東隧收費。至於第二階段才推出不同時段不同收費，他解釋，若政府短期內大幅度改變三隧收費結構和水平，市民未必能接受，加上社會仍在復常，有較少旅客量及跨境交通物流，當局需準備相應科技，實行遙距繳費。

林又表示，的士佔過整體海車流逾1成，使用三隧劃一收費25港元，相信可避免司機和乘客「揀路」，有助分流；政府另會研究推出私家車泊車轉乘優惠，長遠規劃綜合泊車轉乘樞紐，加設商場和銀行等設施，吸引特別是新界區的居民使用更多公共交通工具。

另外，港鐵列車近年頻頻出事，近期再發生列車甩門事故。他形容港鐵在維修、營運方面是責無旁貸，除了提升港鐵系統外，機電工程署也會主動抽樣檢查關鍵系統運作及維修情況，以確保安全。