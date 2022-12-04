傳理學會就理大示威發貼　浸大校長衞炳江：不影響下屆就任

香港浸會大學傳理學會(傳理學會)上月18日在其社交網站發表一則題為「理大圍城三周年」的帖文，校方早前表示極度遺憾，並作出嚴正訓誡，以及取消該會使用由校方提供的電郵、校內所有設施的權利，並禁止該會使用浸大名義進行任何活動。浸大校長衞炳江今早(4日)在電台節目表示尊重學生看法，學生持有中立、極端等不同立場亦屬正常，惟他認為言論自由並非絕對自由，相關學會即將換屆，校方只是針對言論本身，不會影響下屆就任。

衞認為，有關事件涉及2019年反對修訂逃犯條例風波、暴力及違法行為，部分人士已經被定罪，後需要時間沉澱，部分曾參與其中的學生開始反思當時的行為是否正確。他重申，浸大支持學生改過自新，亦重新取錄反修例事件後出獄的學生，會給予平等的學習機會。

受移民潮影響，不少大專院校出現收生下降的現象，衞炳江表示，暫未見到浸大受影響。不過，生源及人手減少下，各院校對人才及優秀的教授和科研人員競爭會更激烈。雖然浸大以人文科學為主，其中中醫藥、創意媒體藝術學科較優勝，該校會繼續推動創科與歷史結合，同時促進跨學科發展。