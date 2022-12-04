梁栢賢指本港復常進展慢　倡高接種率等因素下取消所有防疫限制

全球新冠疫情已成大流行，很多地方紛紛踏上復常之路，例如台灣近日宣布放寬口罩令及入境人數限制，惟不論是防疫還是復常都「慢九怕」的港府，依然「擠牙膏式」地鬆綁防疫措施。醫管局前行政總裁梁栢賢今日(4日)表示，自己剛從日本回港，對比日本的簡單入境要求，香港復常雖有進展，但速度仍較很多地方慢。他相信在高接種率、備有有效治療藥物及市民自律下，強調香港絕對有條件加快取消所有防疫限制，邁向全面復常。

梁栢賢今在社交平台發文稱，他剛從日本回來，感覺香港入境暢順，即使還要需進行核酸檢測，但過程也算快捷。他指出，日本入境後已廢除核酸檢測要求，只須入境人士符合疫苗接種要求及申報健康情況。雖然當地確診個案仍然高企，但重症及死亡人數無明顯增加，社會經濟及民生已步入全面復常。另外，他提到內地防疫政策已從「圍堵」改為「緩疫」階段，料很快會放寬通關要求。

他又在貼文提到，是次的第23篇「復常之路」評論為完結篇，感謝網友多個月來的支持和鼓勵。回顧梁早前有關復常的評論，他曾批評港府放寬食肆至12人一枱，但當時禁聚令依然維持在4人為「似乎不合常理和邏輯」；質疑為何在大部分專家都有共識下，「0+0」入境檢疫措施仍未有具體時間表；促當局取消安心出行、疫苗通行證和口罩令；建議政府檢討入境人士的頻密核酸檢測要求；應以「香港復常0+0」作為說好香港的宣傳口號等。