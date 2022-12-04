譚耀宗評黎智英案　若無本地律師接手可移送內地受審

高院原訟庭批准壹傳媒黎智英聘用英國御用大律師Tim Owen作代表律師，獲律政司多次上訴，終審法院拒批上訴許可後，行政長官向中央政府就《港區國安法》提請人大釋法。全國人大常委譚耀宗今（4日）接受節目訪問時表示，暫未清楚會否在人大常委會例會上討論人大釋法議題，又稱如涉及違反《國安法》的案件無本地律師接手的話，可把涉案人士送往內地受審。

譚耀宗表示，全國人大常委會會在12月底召開例行會議，而是此提請並不複雜，相信有足夠時間處理，認為人大常委會「臨時臨急」召開專門的會議可能性不大。譚亦指，事前並無預料到《港區國安法》實施僅兩年多已首度「釋法」，又稱了解到黎智英一案中的海外大律師的工作簽證已過期，原本亦希望本港法院自行解決，或透過入境處不再續簽以延後解決，不用「追住」人大常委會釋法。

被問到案件若無本地律師願意接手時應如何處理，譚耀宗直指「咁咪移交返去內地審理囉」，又表示因《國安法》已有條文訂明，所以不會對被告人造成不公。他強調，不容許海外律師代表被告人參與辯護，是符合《國安法》的邏輯和立法精神，但他指自己不會猜測黎智英被移送內地審理的機會。