腦膜炎雙球菌感染高達1成半死亡率　2成康復者永久殘障

由腦膜炎雙球菌引起的腦膜炎雙球菌感染，是一種可帶來嚴重後遺症，例如智力遲緩、失聰甚至死亡的疾病，尤其常見於幼童及青年身上。在香港，大部分腦膜炎雙球菌感染均是由B型腦膜炎雙球菌引致。有專家指，感染者病情可於短時間內惡化，建議除注意個人衞生外，可考慮接種B型腦膜炎雙球菌疫苗。

香港惠澤長者基金主席、疫苗學堂召集人麥肇敬指出，腦膜炎雙球菌感染者，病情可於短時間內惡化，曾有一名年幼男童因發燒入院，在等候檢查結果期間出現呼吸困難、皮膚變藍，最後更休克，由清醒到失去知覺僅數小時，且感染者死亡率高達10%至15%，即使康復亦有兩成人受永久殘障影響，包括腦部損傷、聽力受損、腎功能下降及截肢等。經由接觸傳播的腦膜炎雙球菌，可分為不同的血清型，常見有 A、B、C、W、X和Y型，B型佔最多本地呈報個案。根據衞生防護中心的數據，2019年本港共有14宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，即病菌入侵血液、腦部或脊髓，至於較輕微的感染則不屬於法定呈報疾病。

臨床上，感染B型腦膜炎雙球菌後可出現高燒、頭痛、頸部僵硬、怕光及嗜睡等症狀，兒科專科醫生馮卓文提醒家長，幼兒的症狀可能會有所不同，而他們亦往往無法表達身體的不適，令人難以察覺。馮稱，嬰幼兒染病後可能會出現持續哭喊、暴躁和拒絕進食等似乎是「扭計」的症狀，如果未有及時治理，可產生嚴重後遺症，包括記憶和學習障礙等，甚至死亡。他續指，預防腦膜炎雙球菌感染的最有效方法是接種疫苗，其中針對B型腦膜炎雙球菌的疫苗的保護率超過9成，適合超過2個月大的嬰幼兒及其他年齡人士接種。麥則呼籲家長提高警覺，因現在進入疫後復常階段，人口流動增加，不少人亦計劃外遊，各種因抗疫措施而大幅減少的病菌也再次活躍，故此有需要盡早採取措施，預防B型腦膜炎雙球菌。