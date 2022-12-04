港府辦二十大精神宣講會　國家憲法日紀律部隊舉行升旗儀式

二十大精神關係到國家及香港的未來，特區政府上周六舉辦宣講會，多個平台直播，各界反應熱烈。今日(4日)為「國家憲法日」，今年適逢《中華人民共和國憲法》公布實施40周年，保安局帶領轄下6個紀律部隊，包括入境處、海關、懲教署、消防處、政府飛行服務隊及警務處，以及各紀律部隊和輔助部隊屬下的青年團隊聯同其他青少年制服團體，在香港海關學院舉行憲法40周年升旗儀式，以增強社會對《憲法》認識。此外，就黎智英案提請全國人民代表大會常務委員會釋法，昨日(3日)舉行的「『一國兩制』與『一帶一路』的倡議國際法律論壇」中，基本法委員會委員陳弘毅指釋法是目前的唯一選擇。

升旗儀式由紀律部隊聯合樂隊的軍樂操揭開序幕，9支青少年隊伍步操進場，紀律部隊儀仗隊、護旗方隊繼而以中式步操進場進行升旗儀式，現場奏唱義勇軍進行曲，政府飛行服務隊直升機在空中敬禮。律政司司長林定國資深大律師主禮，他在致辭時表示，《憲法》是香港特別行政區的「根」和「源」，是香港特區的憲制基礎，勉勵年輕人從小學習和養成了解《憲法》、尊重《憲法》，並自覺維護法治和守法的良好素質。

另港府今表示，憲法是國家的根本法，治國安邦總章程，全面依法治國的根本依據，《施政報告》公布政府會進一步推展憲法、《基本法》和《港區國安法》宣傳教育，由政務司司長領導的「基本法推廣督導委員會」已經改名為「憲法和基本法推廣督導委員會」，反映對推廣憲法工作的重視和決心。港府強調，釐清海外律師處理國安案問題，是關乎國家安全的重中之重，影響深遠，提請人大常委會作解釋亦有充足法律基礎。