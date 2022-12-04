今增9487宗確診　輸入佔657宗　另多16患者離世

本港新冠疫情漸趨穩定。衞生署衞生防護中心公布，今日(4日)本港新增9,487宗確診個案，包括8,830宗本地個案，以及657宗輸入個案。醫管局則新增16宗確診病人在公立醫院離世，第5波截至目前累計10,593名新冠死者。

死亡個案涉及6男10女，年齡介乎56至95歲，其中5人來自院舍。有2名死者無打針紀錄、2人已接種4針疫苗、8人已打3劑、3人曾打2針，餘下1人則已接種1劑疫苗。

變種株方面，沒有新增相關個案。中心表示，截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現225宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及36宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現104宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、4宗BF.7及121宗BQ.1.1亞系個案。

院舍方面，新增14間院舍出現個案；涉及10間安老院舍及4間殘疾院舍，共有34名院友及5名職員染疫，故有69名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，今日為假期，故沒有學校呈報個案，不過2間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。