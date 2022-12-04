獨行賊潛西環住宅竊5.5萬元財物　大廈「天眼」助4日內拉人

西環上周三(11月30日)發生一宗住宅爆竊案，當日下午4時許，女受害人返回位於德輔道西近水街的大廈住所，赫見屋內有被搜掠痕迹，而睡房內一些現金、金飾、電子產品及銀行卡不翼而飛，損失共約5.5萬港元，於是報警求助。據悉，涉事大廈搭有棚架、正進行外牆維修工程，警員到場了解後，確認單位門窗並無被撬痕迹，相信賊人是經由棚架爬入無鎖的窗，從而入屋犯案。

警方翻查大廈所有閉路電視紀錄，鎖定緊隨住客進入大廈的疑犯，發現他喬裝為棚架工人作案，經情報分析及深入調查後，成功查明其身份。西區警區刑事調查隊及情報組於昨日(12月3日)採取行動，掩至目標人物位於屯門的住所，以涉嫌「爆竊」將他拘捕，並起回案中大部分贓物。被捕人士為一名姓梁(49歲)男子，報稱建築工人，他現正被扣留調查。

警方表示，大部分賊人均屬「機會主義者」，往往會選擇保安設施簡陋或容易進入的單位作目標。臨近歲晚，不少不法之徒會趁機「搵快錢」，做出不同的犯罪行為，警方呼籲市民離開單位時鎖好門窗，或為窗戶加裝窗花，避免賊人有機可乘。另外，大廈本身可加裝防盜設備，例如為所有出入口加上有鎖的鐵閘，以及在各處安裝閉路電視。今次案件得以迅速偵破，其中一個原因亦是案發大廈具備完善的「天眼」系統，除了覆蓋範圍大，影像亦非常清晰，協助調查人員追查疑犯。種種保安措施均有助提高阻嚇力，有效阻止賊人潛入犯案。