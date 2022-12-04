添3宗輸入及1宗輸入關聯個案　包括1名當地護士

澳門今日(4日)新增3宗輸入性及1宗輸入關聯個案。當地新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，患者為2男2女，年齡介乎25至52歲，包括3名內地居民及1名當地護士，並已安排到指定地點進行隔離治療。中心呼籲，與上述個案有共同活動軌迹的人士，須進行「5天4檢」的核酸檢測。

第1宗輸入確診個案為25歲內地女性，有輕微頭痛、乏力等不適。昨日(3日)由廣州經拱北口岸入境，同日接到內地通報該個案在珠海的核酸檢測站一個混管樣本驗出病毒，經單樣複檢後證實確診。昨日曾到澳門北京街富澤園「三隻小豬茶餐廳」用餐，及於新葡京娛樂場逗留。第2宗輸入確診個案為37歲男性，上周四(1日)經關閘口岸入境，昨日下午在綜藝館核酸檢測站一個混管樣本驗出病毒，經單樣複檢後確診，目前沒有症狀。患者逗留澳門期間曾到多處，包括豪門桑拿及新旺旺酸辣粉等。

第3宗輸入確診個案為52歲男性，有頭痛等症狀。他前日乘坐NX005航機由北京飛抵澳門，當天在機場落地檢測結果無染疲，昨午在威尼斯人核酸檢測站一個混管樣本發現驗出病毒，經單樣複檢後證實確診。他曾到巴黎人鐵塔2樓的餐廳、瑞吉酒店2樓酒吧及四季酒店1樓餐廳。另有1宗輸入關聯個案，患者為45歲當地女護士，上周二(11月29日)曾與1名確診者有短時間接觸，期間有戴口罩。昨晚快測中招，被安排到仁伯爵綜合醫院特別急診進行檢測，結果證染疫。她於前晚曾到麥當勞用餐。