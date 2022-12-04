多51處納強檢　香港仔中心海瑚閣及柴灣杏花邨上榜

再增51個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(4日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(5日至6日)期間進行病毒檢測。

政府明日會於田灣嘉隆苑、馬灣珀麗灣、深井碧堤半島及洪水橋洪福邨重開臨時流動採樣站，並於明日起在樂富橫頭磡邨宏禮樓旁籃球場(近龍翔道及天馬苑)新增常設的社區檢測站。

污水驗出病毒的地點如下：

1.馬鞍山錦英苑錦達閣

2.將軍澳寶明苑寶松閣

3.筲箕灣東濤苑旭濤閣及曉濤閣

4.天水圍天恒邨恒富樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.牛頭角上邨常興樓

2.深水埗富昌邨富悅樓

3.將軍澳廣明苑廣盈閣

4.大圍顯徑邨顯富樓

5.藍田滙景花園17座

6.青衣宏福花園2座

7.深井碧堤半島1座

8.元朗洪福邨洪樂樓

9.荃灣中心杭州樓

10.堅尼地城泓都1座

11.慈雲山慈愛苑愛裕閣

12.沙田綠怡雅苑2座

13.黃大仙下邨(一區)龍順樓

14.將軍澳景林邨景櫚樓

15.馬鞍山富安花園2座

16.荃灣愉景新城9座

17.馬鞍山富寶花園10座

18.香港仔嘉隆苑嘉平閣

19.粉嶺榮輝中心2座

20.葵涌葵蓉苑1座

21.荃灣翠濤閣1座

22.將軍澳怡心園2座

23.油塘高俊苑俊滿閣

24.天水圍天頌苑頌月閣

25.葵涌寶星中心B座

26.天水圍嘉湖山莊美湖居1座

27.粉嶺欣翠花園4座

28.荔枝角盈暉臺2座

29.荃灣映日灣2座

30.粉嶺榮福中心3座

31.屯門景峰花園1座

32.柴灣杏花邨36座

33.香港仔中心海瑚閣

34.葵涌月海灣2座

35.馬灣珀麗灣18座

36.黃大仙天宏苑宏遠閣

37.沙田愉翠苑愉齊閣

38.油麻地駿發花園2座

39.荃灣綠楊新邨D座

40.屯門南浪海灣3座

41.大埔富萊花園銀菊閣

42.粉嶺暉明邨泰暉樓

43.大埔寶湖花園D座

44.將軍澳清水灣半島2座

45.紅磡黃埔花園百合苑8座

46.堅尼地城堅彌地城新海旁1號華寶大廈

47.荃灣荃威花園E座