安達臣道地盤續停工　「精進建築」9個地盤獲准復工

秀茂坪安達臣道地盤塌下天秤意外事發將近3個月，事件發生後勞工處要求肇事承建商「精進建築」轄下10個地盤即時停止天秤工程運作。勞工處今日(4日)回覆《東網》查詢時表示，經過連月跟進，除了事發的地盤外，該處已於10月下旬至11月上旬逐步撤銷承建商「精進建築」負責的9個地盤「暫時停工通知書」。勞工處續指，地盤事發時原有3個天秤，其中1個目前已拆卸，而塌下的天秤及另一天秤則仍然停工。

肇事地盤原屬房協資助出售房屋項目，房協回覆指，安達臣道石礦場R2-2號天秤仍然停工，並指除了該地盤，「精進建築」目前沒有負責房協其他工程項目。而房屋署回應查詢時指出，署方轄下現時有5個「精進建築」負責的工程項目是涉及使用天秤，包括東涌第100區、白田邨第十期、大埔第9區、葵涌麗祖路等公營房屋地盤，並確認相關地盤天秤已恢復工程運作。該署稱會持續監察相關承建商使用天秤及和吊運的工作，並責成承建商嚴格遵守工作守則及安全指引。

肇事的安達臣道建築地盤，在今年9月7日發生嚴重致命工業意外，地盤內一部塔式起重機突然倒塌，導致3名工人不治及6名工人受傷，勞工處指仍在調查意外成因。