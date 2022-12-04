政Whats噏：掌握餐桌禮儀　顔汶羽：職場社交不失印象分

香港雖然係美食之都，但餐桌禮儀方面就似乎唔係咁講究。議員顏汶羽今日(4日)同廿多位小朋友，一齊參與餐桌禮儀學習班。佢話港人受快餐文化影響，唔太注意刀、叉、匙羮嘅運用同次序，但其實懂得餐桌禮儀，對職場或社交都有幫助，事後佢又呼籲大家記得要學識點樣用刀叉去切漢堡包，唔好失禮人咁話。

話說今日嘅學習班，係以8至12歲嘅小朋友為對象，而內容就係有關西餐嘅基本禮儀。顏汶羽話食西餐嘅刀叉要由外至內、用完嘅餐具又應該如何擺放，雖然係好基本嘅餐桌禮儀，但佢要去到大學迎新營，先至接觸有關知識；而香港嘅家長就比較關心子女嘅學業，多過小朋友用膳時候嘅規矩。但佢始終認為，從小就習得餐桌禮儀，日後喺職場或社交，至少唔會失印象分。當然，同屋企人、或三數知己共享佳餚嘅場合，禮儀方面就毋須太嚴謹。

顏汶羽又話，用刀叉切漢堡包但又唔會餡料四溢，並唔容易，所以佢食西餐會盡量避免點漢堡包，選擇食扒就最穩陣嘞。中餐方面，食蟹就好難兼顧儀態，所以食大閘蟹就寧願喺屋企大快朵頤。