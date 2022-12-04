5年錄近20%交通投訴　逾90%涉疏忽職守等　監警會提14項建議

獨立監察警方處理投訴委員會日前到西九龍交通行動基地，了解警方如何運用科技協助交通執法，以及減少相關的投訴。會方今日(4日)透露，過去5年，與交通相關的投訴個案數目均佔每年整體投訴數字接近20%，當中逾90%涉及疏忽職守、行為不當、態度欠佳等性質輕微的指控，會方就投訴所得的觀察，共提出14項涵蓋交通執法和交通意外調查的服務質素改善建議。

監警會主席王沛詩聯同11名委員和13名秘書處職員，早前到西九龍交通行動基地，了解警方如何運用科技協助交通執法，又與前線交通警員會面，聆聽他們分享執勤時應對的挑戰。交通總部代表向監警會講述警方的科技應用策略如何提高執法的準確性和效率，並有助減少與市民之間的摩擦，其中流動攝錄隊和電子告票系統不僅有效打擊違例泊車的情況，更可降低告票的爭議比率和相關的投訴。

而本年度引入的「車內速度及自動車牌識別綜合系統」，則可進一步增強打擊交通罪行的能力。警隊更於今年推出「影住駕」微信小程式，讓市民可在網上舉報非緊急交通違例事項。王沛詩表示，若市民不了解警方的工作程序，或其中一方欠缺耐性，便有機會產生摩擦，繼而衍生投訴。會方於過去5年合共提出14項與交通相關的改善建議，樂見警方積極跟進相關建議，亦與時並進，一直運用不同科技，提升執法效能。