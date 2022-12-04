政Whats噏：漁民冇水用　何俊賢指政府欠規劃

何俊賢(左2)同官員一齊到香港仔視察適合增設供水設施嘅地點。

靠海搵食嘅漁民雖又稱「水上人」，然而都會苦惱於冇水用。漁農界議員何俊賢，就話依家各區漁民普遍都面對取水同購水嘅困難，一艘小型漁船每月花喺食水嘅金額，隨時要4位數字，較一般樓宇用戶要貴好多。

何俊賢話大海鹹水多，但就冇食水。目前漁民要取得食水主要有兩個途徑，到水務署轄下7個水站買水，又或者專門提供食水嘅水艇。依家出現嘅問題係，好多船隻因為體積問題難以靠近水站買水，而本港嘅水艇分別由90個私人供水帳戶擁有，非全部開放畀漁民，況且有啲水艇嘅老闆因為年紀問題都打算唔做啦。何俊賢話水艇嘅食水售價，一立方米約兩百港元，一隻小型漁船一個月可能都要畀千幾港元買食水。

就漁民嘅食水問題，何俊賢話現階段難以解決，皆因政府做規劃時根本冇諗過海上作業者。佢早前就聯同發展局、水務署、躍動港島南辦事處嘅官員一齊到香港仔視察合適增設供水設施嘅地點。雖則話官員都好努力，但何俊賢認為就算有地起水站都未能徹底解決漁民嘅煩惱，因為水艇嘅問題都仲喺度。佢就話政府可以考慮用公帑補貼水艇，令漁業至少可以維持基本運作先。