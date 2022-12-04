政Whats噏：復辦壁球公開賽　邱達根話好彩有「0＋3」?

事隔4年大型體育活動嘅國際香港壁球公開賽喺近日舉行，身兼香港壁球總會主席嘅議員邱達根(Duncan)為咗推廣壁球呢項運動，今日(4日)仲親身落場同班港隊打波出戰名人賽喎。佢話喺疫情之下舉辦呢一類嘅大型體育賽事會增加成本，形容係「好危險」同埋「好搏」，幸好最終都能夠成功舉辦。至於近日疫情升溫，政府話唔排除會「走回頭路」，佢話希望可以繼續搞賽事，畢竟運動員生涯有限啊。

今次國際香港壁球公開賽囉，係繼香港國際七人欖球賽同香港桌球大師賽，又一體壇盛事。Duncan話該賽事已經停辦咗幾年，今次重新舉辦其實都「好危險」，因為疫情會令舉辦嘅成本增加，況且喺今年6月決定重辦賽事之時，防疫限制未見放寬，唔少海外運動員都話唔嚟。好彩後來放寬到「0＋3」，多位世界頂級壁球運動員答應嚟香港作賽，場賽事先可以咁精彩咋。儘管有部分選手未因防疫措施放寬而出席賽事，但人數只佔一成左右，影響唔算太大，仲話有海外運動員同佢反映，「0+3」並無想像中咁嚴格喎。

最近疫情又有復熾嘅趨勢，政府話唔排除「走回頭路」，對此Duncan就唔希望無得搞比，事關運動員生涯有限，加上染疫身故嘅數字並唔高，期望盡可能繼續有比賽供運動員發揮。佢又話如果真係咁唔好彩，要關閉某啲運動場所或者推出一啲防疫限制的話，希望政府政策可以清晰啲，唔好再好似第5波疫情初期咁混亂，令人無所適從咁話。

至於今日場名人挑戰，除咗Duncan之外都有唔少政界人士參加，包括議員李梓敬、林順潮、前體育專員楊德強，以及金融管理局前總裁陳德霖。至於一眾本地壁球名將，當然唔會缺席。

林順潮雖然早前確診新冠肺炎，但賽事嘅表現可謂愈戰愈勇，由一開始落後畀李梓敬慢慢一球一球咁板平戰局，最後仲嚟咗個「逆轉勝」。賽後林順潮仲講笑話「唔傾開，啲人又無問，我都唔記得咗自己中過。」睇嚟佢不但徹底康復，並無「長新冠」等後遺症嘅困擾。