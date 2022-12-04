車Cam直擊：圓方外足球從天降　網民笑言去咗世界盃會場外

近日在卡塔爾舉辦的國際足球總會世界盃掀起全球熱潮，而賽事的足球竟然離奇出現在本港尖沙咀圓方？事緣有車主今日(4日)在網上分享一段車Cam片，只見錄片車輛緩慢行駛至圓方停車場外的一段路時，突然有一個足球從天而降，落在車前位置後反彈，而車主在片段貼文無奈地留言「世界盃⋯」，有網民有人笑問車主「係唔係經過咗時光隧道去咗卡塔爾世界盃會場外」。

另有網友則開啟鬥慘大會，述說自己親身經歷「你(架車)都未中，我試過中網球...勁大聲，睇返Cam先知係網球」；不過大多數留言都笑指該足球如日本動漫作品「足球小將」中被角色以各式射門招式踢到事發現場，更有網民笑言「足球小將，喺山上射過嚟」，並抵死地表示「志偉(主角「大空翼」港譯名戴志偉)又飛機，仲唔去執返個波」。

不過亦有網民直言「唔出奇呀，啲人踢波不嬲搏命踢㗎喇，踢到去對面海咁鬼勁添」。而根據本港法律，如有人自建築物掉下任何東西，或容許任何東西自建築物墜下，即構成「高空擲物」。若導致公眾地方或附近的人遭受危險或損傷者，則掉下該東西或容許該東西墜下的人，即屬犯罪，可被判處1萬港元罰款及監禁6個月。