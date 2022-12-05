土力處自動混凝土磚測試系統　減少干預　保障安全

在港珠澳大橋香港工程項目中，早前有嘉科工程顧問有限公司的職員於「混凝土磚壓力測試」紀錄上因造假而被定罪。土力工程處在上月底介紹全球首套「自動混凝土磚測試系統」，由處方及內地共同研製。土力工程處處長張偉文表示，每年單單是政府工務工程的測試量已超過20萬次，而去年更超過28萬次測試。張又表示，「自動混凝土磚測試系統」所需費用約970萬元，每年維修費約50萬元；現在有關自動化系統可應付到2成的測試量，而未來或可令近一半混凝土土磚測試，由人手轉為自動化。

土力工程處指，處方希望以自動化測試，取代過往需要人手處理的步驟，包括文書紀錄，從而減低記錄出錯及人手操作時發生意外的風險，大幅提升工務試驗所的效率、可靠性及安全性，同時更有效運用人力資源，提升試驗服務的質素。張亦指，有關系統已在今年開始運作。此外，張指出，雖然每件磚約2公斤，但是人手搬運始終不利職業安全健康。而張更慨嘆指，本來可快些使用此系統，但因疫情而延誤一年多。處方續指，系統利用電腦控制整個測試程序，工作人員首先將混凝土磚放入特製的樣本架中，系統會控制自動起重臂將混凝土磚放入護養水缸中存放。處方又表示，4個護養水缸能提供約12,000個樣本儲存空間，系統以裝設有伺服電機的起重臂，進行準確的定位控制，並應用無線射頻識別技術，去存取指定的樣本架。

處方補充，在指定測試的日子及時間到來時，系統的起重臂會自動從護養水缸抽取混凝土磚，並送到自動吹風機，風乾混凝土磚的表面。然後，系統的起重臂會自動從護養水缸抽取混凝土磚，在軌道上移動的六軸機械臂，把混凝土磚送到不同的儀器進行量度及測試。被問及「自動混凝土磚測試系統」的應用，與近年在港珠澳大橋香港工程項目「混凝土磚壓力測試」紀錄造假而被定罪一事上有否關連，土力工程處回覆本報查詢時表示，署方預期未來數年，檢測建築物料的需求將會隨着政府工務工程總量而增加。為應對人手不足的挑戰，及實現政府透過創新科技提供優質公共服務的願景，土力工程處帶頭於建築物料測試中應用自動化技術，包括將混凝土磚測試和鋼筋測試自動化，以提升試驗服務的質素及應付龐大的測試量、減少人為操作及提高測試的可靠性。